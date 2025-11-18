متحف زايد الوطني يُطلق عضويته السنوية

أطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، عضويته السنوية قبل افتتاحه الرسمي في الثالث من ديسمبر المقبل، مُتيحاً بذلك الفرصة أمام أفراد المجتمع للاشتراك، وتُوفر العضوية السنوية تجربة مرحبة وشاملة للجميع، وتشجع الزوار على العودة والاستكشاف والتعرّف إلى سرد قصة الاتحاد، وتتضمن العضوية السنوية ثلاث فئات رئيسة: الفردية (210 دراهم)، و«عضوية المعلم» للمعلمين (150 درهماً)، و«عضوية الطالب» للطلبة (150 درهماً)، علماً بأن سعر تذكرة الدخول العامة للمتحف تبلغ 70 درهماً للبالغين، ويحظى المواطنون من كبار السن وأصحاب الهمم ومرافقوهم، والزوار دون 18 عاماً بدخول مجاني.