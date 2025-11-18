القرية العالمية.. في كل جناح اكتشاف جديد

تدعو القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ضيوفها إلى خوض تجربة تسوق استثنائية تنطلق من قلب دبي وتمتد إلى ثقافات العالم، وكل ذلك في ليلة واحدة فقط، إذ تجمع الوجهة 30 جناحاً تُمثّل أكثر من 90 ثقافة، وما يزيد على 3500 منفذ تسوق، ما يقدّم رحلة مميزة، حيث تلتقي الحِرَف التقليدية والمنتجات الأصيلة مع الإبداعات الثقافية المتنوعة، وتحتفي الوجهة بمجموعة واسعة من المجوهرات والمنسوجات المصنوعة يدوياً، والأطباق الشهية من أنحاء العالم، ليكون كل ممر بين أروقتها اكتشافاً جديداً بحد ذاته.

وأشارت القرية العالمية، في بيان، إلى أن التسوق بين أجنحتها يتيح تجربة تتجاوز المفهوم التقليدي، حيث يمكن للضيوف استكشاف الأسواق النابضة بالحياة والمتاجر الحرفية التي تحتضن منتجات لا تتوافر في مكان آخر، ويعكس كل منتج الحِرفية المتقنة والهوية الثقافية لبلده الأصلي، ما يمنح هذه المقتنيات قيمة أكبر للضيوف الراغبين في الحصول عليها، ومن السجاد المشغول يدوياً والتحف المنزلية الدقيقة إلى مستحضرات التجميل الطبيعية والمأكولات اللذيذة، تتنوع الخيارات لتناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

ويأخذ عالم الجمال والرفاهية الضيوف في جولة عبر منتجات طبيعية منتقاة، من تايلاند وكوريا واليابان، ولبنان والسعودية وعمق قارة إفريقيا، إذ يوفر جناح تايلاند زيوتاً عطرية ومنتجات عشبية، بينما يكشف جناحا كوريا واليابان عن مستحضرات مبتكرة مستوحاة من طقوس جمالية عريقة، ويحتضن جناحا لبنان والسعودية عطور العود والمسك والورد، إلى جانب تركيبات عطرية وزيوت طبيعية، ويبرز جناح إفريقيا بالصابون اليدوي وزبدة الشيا والمستحضرات العضوية، بينما تمنح منتجات البحر الميت في جناح الأردن إحساساً بالانتعاش المستمد من الطبيعة، وتتيح هذه التجارب فرصة مميزة لاكتشاف أسرار الجمال العالمي والتعرّف إلى خليط التراث والابتكار.

أما أجنحة إيران والعراق والمغرب وسورية ومصر وتركيا فتمنح طابعاً مختلفاً لعشاق التصميم، حيث يعرض جناح إيران سجاداً فارسياً وتحفاً فنية، بينما يقدّم جناح العراق خزفيات وأعمالاً فنية معاصرة تعكس روح العراق المتجددة، ويضاء جناح المغرب بمصابيح الفسيفساء والقطع المرسومة يدوياً، بينما يتألق جناح سورية بزخارف الخشب والزجاج «المعشق»، ويقدّم جناح مصر ثريات وقطعاً مستوحاة من التاريخ الفرعوني، وفي جناح تركيا تتعدد المنتجات بين الخزف الملون وأطقم الشاي والفضيات، ويضفي كل عنصر لمسة عالمية على المنزل الحديث، من الفوانيس المغربية إلى أدوات القهوة التركية.

وتتألق الأجنحة المتخصصة في المطبخ العالمي بتجارب غنية تشعل الحواس، فمن جناح الأميركتين إلى اليمن وفلسطين والأردن وروسيا وأوروبا، تتحول القرية العالمية إلى وجهة مثالية لعشاق الطعام والطهاة، ويقدّم جناح اليمن أجود أنواع الزعفران والعسل، بينما يتألق جناح فلسطين بالزعتر والسماق وزيت الزيتون الطازج، ويتيح جناح الأردن تذوق القهوة العربية والحلويات الشهية مثل الكنافة، ويعرض جناح روسيا المخللات التقليدية وغيرها من المنتجات، ويكشف جناح أوروبا وجناح الأميركتين عن باقة من المكونات الأصيلة من الباستا إلى الأجبان والمزيج الحرفي، وبين البقلاوة الذهبية والشاي الممزوج يدوياً والتوابل الفاخرة، تمنح كل تجربة مذاقاً يحمل بصمة ثقافة عالمية مختلفة وغنية.

ويزدهر عالم الأزياء في القرية العالمية بتشكيلة تمتد من الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش إلى أفغانستان والكويت والإمارات وعمان والبحرين والصين وقطر، ويتألق جناح الهند بأنواع الساري المطرز والمجوهرات المرصّعة، بينما يمنح جناح باكستان تشكيلة من القماش والقمصان والأوشحة اليدوية، كما يقدّم جناح سريلانكا وبنغلاديش تصاميم الباتيك والأقمشة القطنية، بينما يبهر جناح أفغانستان ضيوفه بالأزياء التقليدية المزخرفة، وتعرض الأجنحة الخليجية أجمل العباءات و«الكنادير»، بينما يكشف جناح الصين عن الحرير وتفاصيله الراقية، وتدمج محال الأزياء المعاصرة المنتشرة عبر الوجهة بين أحدث الصيحات والمهارة الحِرفية العالمية، لتقدّم مزيجاً يجمع بين الحداثة وروح الثقافات المتنوعة، ويجد الضيوف، سواء كانوا يبحثون عن أزياء تراثية مميزة أو قطع عصرية تلفت الأنظار، ما يناسب ذوقهم من كل جناح، ومع هذا التنوع الكبير، تحول القرية العالمية تجربة التسوق إلى منصة عالمية تتلاقى فيها الموضة والثقافة على مسرح واحد.

رحلة متكاملة

تجعل القرية العالمية رحلة التسوق مغامرة ثقافية متكاملة، سواء بحث الضيوف عن هدايا مميزة أو منتجات فاخرة أو مقتنيات نادرة من مختلف أنحاء العالم.. ويروي كل غرض حكاية، ويفتح كل جناح عالماً جديداً ينتظر الاكتشاف، وبفضل هذا التنوع، تتيح القرية العالمية لضيوفها أن يتسوقوا من جميع أنحاء العالم في ليلة واحدة.

• 30 جناحاً تُمثّل 90 ثقافة.

• 3500 منفذ تسوق تضمها القرية.