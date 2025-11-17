رئيسة وزراء اليابان تشتكي للبرلمان: قلة النوم تضر بشرتي وتزيد انتفاخات العين !



اشتكت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، أمام البرلمان، من أن قلة نومها بسبب ضغوطات العمل تؤثر سلبا على بشرتها، وتسبب انتفاخات تحت العين.

وقالت ساناي تاكايتشي، وهي أول امرأة تترأس الحكومة في اليابان، إنها تنام فقط حوالي ساعتين في اليوم وفي بعض الأحيان تصل إلى أربع ساعات كحد أقصى، وأن قلة النوم هذه تؤثر سلبا على بشرتها، مشيرة إلى أن هذا النمط من النوم قد يكون ضارا لبشرتها ويظهر تأثيره على مظهرها مثل الانتفاخات تحت العينين.

وجاءت هذه التصريحات بشأن قلة نومها، بعد أن أثارت تاكايتشي دهشة الجميع الأسبوع الماضي بتنظيمها اجتماعا للموظفين في مكتبها الساعة الثالثة فجرا للتحضير لجلسة برلمانية.

وقالت أمام لجنة تشريعية، حيث سئلت عن أهمية تقليل ساعات العمل الطويلة في اليابان: «أنام الآن حوالي ساعتين، وأربع ساعات كحد أقصى. أشعر أن ذلك يضر ببشرتي».

وتاكايتشي هي أول امرأة تشغل منصب رئيسة وزراء اليابان، ولديها خلفية سياسية طويلة بدأت منذ عام 1993، وكانت عضوا في حزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، وشغلت عدة مناصب وزارية مهمة قبل وصولها إلى رئاسة الحكومة. ويعرف عنها التزامها القوي والصارم بالعمل وقدرتها على تحمل ضغوط الحياة السياسية العالية.

ولطالما كافحت اليابان لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة، حيث يواجه العديد من الموظفين ضغوطا شديدة في المكتب، حتى أن كلمة «كاروشي» في اليابان تطلق على الأشخاص الذين يموتون من العمل الزائد.