طلاق بسبب «طبخة محشي».. وزوج يخلع أظافر زوجته بسبب «صينية بطاطس»



شهدت محكمة أسرة مدينة نصر بمصر قضية خلع غير مألوفة، بعدما أنهت زوجة زواجاً استمر عامين أثمر عن طفل واحد بسبب خلافات متكررة حول طريقة طهي الطعام.

وذكرت محاميتها نهى الجندي أن الزوج كان يبالغ في انتقاد مهاراتها في الطهي، ما تسبب في مشادات متواصلة كان آخرها حين أخطأت الزوجة في إعداد وجبة «المحشي»، فقام الزوج بإهانتها وتهديدها بالزواج من أخرى قبل أن يطلقها لفظياً، رافضاً لاحقاً توثيق الطلاق وملوحاً بتركها «معلقة»، ما دفعها لطلب الخلع أمام المحكمة.

وفي واقعة مشابهة نشرتها وسائل إعلام مصرية، شهدت بورسعيد حادثاً مؤلماً حين اعتدى شاب على زوجته الحامل بسبب خلاف على «صينية بطاطس»، فخلع أظافرها، وكسر ضلوعها، ثم ألقاها من شرفة منزله بالطابق الثاني، ورفضت الزوجة العودة إليه وطلبت إثبات الانفصال رسمياً، قبل أن تلجأ بدورها للمحكمة للحصول على حكم بالخلع.