مدير الاستخبارات الأمريكية السابق: «كنت أدخن الحشيش في مصر لأتعلَّم اللغة العربية»

أثار رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق جون برينان، استهجاناً واسعاً بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن تجربته في تدخين «الحشيش» أثناء وجوده في مصر.

وأوضح برينان، خلال مقابلة مع صحيفة «القبس» الكويتية نشرت أول من أمس السبت، أنه استعاد ذكريات تجواله في شوارع خان الخليلي وسوق الذهب، وكتب في مذكراته عن زياراته للسوق وتدخينه للشيشة التي كانت تحتوي على الحشيش.

وأضاف أنه في تلك الفترة بدأ بتدخين السجائر، إلا أنه أقلع عن هذه العادة منذ زمن طويل، مشيرا إلى أنهم كانوا يخلطون الحشيش مع التبغ داخل السجائر.

وكان ذلك، حسب برينان، يتم برفقة أصدقائه المصريين والأمريكيين وغيرهم، معتبرا أن هذه الممارسة كانت جزءا من الثقافة السائدة آنذاك، حيث كانوا يتجهون لوسط المدينة كل ليلة خميس للاجتماع وتدخين الحشيش، كما كانت تلك التجربة وسيلة له لممارسة اللغة العربية.