طفل يطعن والدته 46 مرة ويرسل "سيلفي" مع الجثة لصديقه

كشفت مستندات قضائية تفاصيل صادمة في قضية مقتل سيدة من ولاية فلوريدا الأمريكية على يد ابنها، البالغ من العمر 13 عاماً، حيث تبيّن أنه أرسل صوراً لجثة والدته بعد طعنها 46 مرة أثناء نومها، إلى صديق له خارج الولاية.

وأوضحت المذكرة المقدمة من النيابة، أن الفتى ديريك روسا التقط صورة للجثة وصورة سيلفي له معها ويده ملطخة بالدماء، بعد 10 دقائق من ارتكاب الجريمة، وأرسلها لصديقه طالباً رأيه فيما يرى، لكن الأخير ظنّ في البداية أن الصور مجرد مزحة، ثم أدرك حقيقتها لاحقاً بعد كشف الجريمة.

وأشارت النيابة أيضاً إلى أن تاريخ ارتكاب الجريمة في 12 أكتوبر 2023 كان ذا دلالة خاصة، إذ كان الفتى مولعاً بشخصية جيسون فورهيرز، القاتل ذو قناع الهوكي من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة «Friday the 13th»، والتي ترتبط دائماً بليلة الجمعة الموافق اليوم الثالث عشر في الشهر، ورمزية الحظ السيء والعنف.

وأضافت النيابة أن الفتى كتب في رسائل لأصدقائه قبل الجريمة أنه ينوي التنكر كشخصية جيسون خلال الهالوين، ما يشير إلى أن اختيار التاريخ ربما كان متأثراً برمزية هذه الشخصية السينمائية الشهيرة، أي أنه لم يكن عشوائياً، بل مرتبطاً بأفلام الرعب التي تأثر بها.

وبحسب مجلة «بيبول»، كان ديريك روسا نفسه أول من أبلغ الشرطة بالجريمة عبر اتصاله بخدمة الطوارئ، وخلال المكالمة اعترف بقتل والدته إرينا غارسيا (39 عاماً) وأوضح تفاصيل ما فعله، وعند وصول الشرطة تم اعتقال الفتى، وسُجّلت آثار أقدام ملطخة بالدماء تتطابق معه من غرفة النوم إلى باب الشقة الأمامي.

كما كشفت المذكرة عن محاولات الدفاع توجيه الاتهام نحو زوج الأم كمشتبه بديل، لكن النيابة أكدت أن الزوج كان في ولاية أخرى وقت وقوع الجريمة، معتبرة أن هذه الادعاءات غير مدعومة بأدلة ملموسة.

ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة ديريك روسا في يناير 2026.