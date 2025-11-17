نقل الموسيقار عمر خيرت إلى العناية المركزة

تعرض الموسيقار المصري عمر خيرت أمس لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشف مصدر مقرب من خيرت أنه يعاني من ضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم، بعد إصابته بنزلة برد شديدة أدت إلى مضاعفات خطرة.

كما أضاف المصدر أنه فور وصوله أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، خضع لفحوصات وتحاليل طبية، وأمر الأطباء بدخوله غرفة العناية المركزة للملاحظة الدقيقة لحين تحسن حالته.

فيما أوصى الفريق الطبي المعالج بضرورة بقائه في المستشفى خلال الفترة القادمة وعدم بذل أي مجهود لتجنب تدهور حالته. وعليه، قررت إدارة أعمال الموسيقار عمر خيرت إلغاء كافة ارتباطاته الفنية المقبلة لحين تحسن حالته الصحية.

وولد عمر علي محمود خيرت في 11 نوفمبر 1947 في حي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مثقفة ومحبة للفنون. إذ أثرى عمه أبو بكر خيرت، المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري، المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية.

في حين بدأت علاقة خيرت بالبيانو في الكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959، حيث درس العزف على يد البروفيسور الإيطالي «كارو»، إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

ثم انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينيتي بلندن، لتكتمل ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وأطل على الجمهور لأول مرة من خلال الموسيقى التصويرية في فيلم «ليلة القبض على فاطمة» عام 1983.