علاقتهما بدأت خلال «الحرب العالمية الثانية».. أمريكيان يحصلان على لقب «أقدم زوجين في العالم»

حصل الزوجان إليانور وغايل غيتنز من مدينة ميامي الأمريكية رسمياً على لقب أطول زوجين زواجاً في العالم بعد مرور أكثر من 83 عاماً على زواجهما، وفقاً لما أكده موقع LongeviQuest المتخصص في متابعة الأشخاص الذين تجاوزوا المئة عام.

وأوضح الزوجان أن سر استمرار علاقتهما الطويلة يكمن في الحب المتبادل؛ فقالت إليانور، 107 سنوات: «نحن نحب بعضنا البعض.. هذا هو السر»، بينما اكتفى جايل، 108 سنوات، بالقول: «أحب زوجتي».

وأكدت لجنة التحقق العالمية لموقع LongeviQuest صحة الرقم القياسي للزوجين بعد مراجعة شهادة زواجهما الموثقة في عام 1942، وسجلات تعداد الولايات المتحدة، ومواد أرشيفية تعود لعقود، ليصير الزوجان رسمياً الأطول زواجاً في العالم بعد وفاة الزوجين البرازيليين مانويل أنجيليم دينو (106 سنوات) وزوجته ماريا (102 سنة)، اللذين كانا يحملان اللقب حتى أكتوبر الماضي.

وعن شعورهما بالرقم القياسي، قال جايل في تصريحات صحفية: «أنا سعيد بوجودي هنا.. نستمتع بوقتنا معاً.. لقد خضنا الكثير من التجارب معاً».

والتقى الزوجان لأول مرة في عام 1941 خلال مباراة كرة سلة في جامعة كلارك أتلانتا، حيث كان جايل لاعباً وحضرت إليانور كمشجعة، ورغم توقعهما أن يُستدعى جايل للخدمة العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، قرّرا الزواج في 4 يونيو 1942 أثناء إجازة قصيرة من الجيش، لتبدأ رحلة حياتهما المشتركة، التي شملت ثلاث أولاد، والعمل، والسفر، ومتابعة الدراسة.

وعاشت إليانور وجايل فترة الحرب على تواصل عبر الرسائل، رغم الرقابة العسكرية المشددة، قبل أن يباشرا حياتهما في نيويورك، حيث اجتازا امتحانات الخدمة المدنية وعملا في الحكومة، وسافرا إلى مناطق مختلفة، بينها جوادلوب المفضلة لإليانور.

وحصلت إليانور على شهادة الدكتوراه في التعليم الحضري من جامعة فوردام وهي بعمر 69 عاماً، وظلّ الزوجان ناشطين في جمعية خريجي كلارك أتلانتا قبل أن ينتقلا إلى ميامي للعيش بالقرب من ابنتهما أنجيلا حتى الآن.