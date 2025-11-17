بعد هربه 33 عاماً .. نكتة بين شرطيين دفعت اللص للضحك فكشفه صوته

ألقت الشرطة التركية القبض على مجرم هارب منذ 33 عاماً بعد أن كشف ضحكه غير المتوقع مكانه، في حادثة أشبه بمشاهد الأفلام البوليسية، لكنها وقعت بالفعل في مدينة أيدن.

ونفذت فرق من مديرية الأمن المحلية عملية دقيقة لتفتيش منزل المشتبه به، المعروف باسم M.A.، الذي صدرت ضده أحكام بالسجن تصل إلى 33 سنة بسبب تورطه في عدة جرائم.

و بدأت عناصر الشرطة البحث دون أن يدركوا أي أثر يدل على وجوده، لكن ما لم يتوقعوه هو أن حوارهما العفوي ومزاحهما خلال التفتيش سيقودهما مباشرة إلى كشف مكانه.

فخلال العملية، دار حديث ودي بين الضباط داخل المنزل، وبينما كان اللص يختبئ، لم يستطع مقاومة الضحك عند سماع إحدى النكات.

وأدى ضحكه المرتفع والمفاجئ إلى كشف موقعه على الفور، ما أتاح للشرطة السيطرة عليه دون أي مقاومة، وبعد إلقاء القبض عليه، نقل المجرم إلى مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية، ثم سُلِّم إلى السجن لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.