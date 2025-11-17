آخر قرارات ترامب : البدينون ومرضى السكري ممنوعون من دخول الولايات المتحدة

في أحدث جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من تدفق الهجرة، قالت صحيفة واشنطن بوست إن الإدارة الأمريكية وجهت مسؤولي القنصليات إلى اعتبار السمنة وأمراض القلب والسرطان والسكري، أسبابا لرفض تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وتقول الصحيفة إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ القنصليات والسفارات الأمريكية حول العالم بهذه التغييرات في برقية بتاريخ 6 نوفمبر، وذلك وفقا لنسخة حصلت عليها الصحيفة وتحققت منها.

وتوسّع هذه الخطوة نطاق الفحص الطبي الحالي ليشمل الأمراض المُعدية، وتمنح مسؤولي التأشيرات مبررا جديدا لرفض المتقدمين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إنه «على مدى 100 عام، تضمنت سياسة وزارة الخارجية سلطة رفض طلبات المتقدمين للحصول على تأشيرات من شأنهم أن يشكلوا عبئا ماليا على دافعي الضرائب، مثل الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على رعاية صحية ممولة من القطاع العام في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى استنزاف موارد الرعاية الصحية من المواطنين الأميركيين».