خبراء يوصون بخمس خطوات لإبطاء ساعة التقدم بالعمر

على الرغم من وجود حلول تجميلية وكيميائية لتثبيت العمر عند لحظة معينة أو تأخير ظهور علاماته ولو شكلا أو بالعمل الجراحي إلا أن العمر يتقدم بغض النظر عما نحاول فعله باتباع هذه الأساليب.

ومع ذلك فإن خبراء كثر يشيرون إلى أن الحل هو باتباع نظام علمي يركز على نفس الخطوات الخمس التي تؤثر على العمر البيولوجي، وهو الزمن الذي يُحدده تآكل الخلايا، والذي يُنبئ بالصحة بشكل أفضل.

ويحدد الخبراء وفقا لما ينقله موقع "فايس" خمس عادات تُبطئ الساعة البيولوجية:

خذ نومك على محمل الجد

يعتبر النوم بمثابة إصلاح. فهو يُعيد ضبط الهرمونات، ويُزيل بقايا الخلايا، ويدعم وظائف المناعة والدماغ. يرتبط النوم الجيد بتباطؤ الشيخوخة الجينية، بينما يرتبط النوم القصير أو المُتقطع بساعات بيولوجية أسرع، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والخرف. احرص على ساعات نوم منتظمة، من السابعة إلى التاسعة إن أمكن. حافظ على الغرفة مُظلمة وباردة. ضع هاتفك في الخارج.

تحرك أكثر في معظم الأيام

التمارين الرياضية هي أقرب ما يكون إلى مُحرك للعمر البيولوجي. حتى البرامج البسيطة التي تمتد لعدة أسابيع تُحسّن مؤشرات التقدم في السن. امزج القوة والتحمل من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيًا. مارس المشي السريع، ورفع الأثقال لمسافات قصيرة، وركوب الدراجة على فترات. إذا جلست طوال اليوم، حاول الوقوف كل ساعة، واصعد الدرج كلما أمكنك ذلك.

تناول الطعام حسب رغبتك

العادات الغذائية الغنية بالنباتات والألياف والدهون الصحية مرتبطة بملامح بيولوجية أصغر سنًا، خاصةً إذا كان الوزن أو مستوى السكر في الدم يمثلان مشكلة. كوّن أطباقك من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون. قلل من الأطعمة فائقة المعالجة والسكريات المضافة والصوديوم الزائد. أنت تُخزّن الخلايا بمواد تُصلح التلف وتُبقي إشارات التوتر منخفضة.

راجع عاداتك السيئة

التدخين ينحت خطوطًا في حمضك النووي. إنه يُسرّع من التقدم في السن البيولوجي عبر عدة مقاييس. إذا كان الإقلاع عن النيكوتين يبدو مستحيلًا، فاطلب المساعدة واستمر في المحاولة.

وازن إجهادك

الإجهاد المزمن ضريبة على كامل الجسم. يُخل بتوازن الهرمونات، ويُضعف المناعة، ويُعيق النوم، ويُسرّع الشيخوخة البيولوجية. نوبات العمل الليلية وأسابيع العمل الطويلة لا تزيد إلا من وطأة ذلك. خصص وقتًا إضافيًا لأسبوعك. عشر دقائق للتنفس أو التأمل، أو جلسات علاجية عند الحاجة، أو نزهة مع شخص يُضحكك، أو رفض حازم عندما يكون جدولك ممتلئًا بالفعل.

ويختم الموقع بأن لدينا عمران. العمر الزمني وهو غير قابل للتفاوض. أما العمر البيولوجي فله مجال للتحرك. هذه العادات تُغير مسار الحياة. إنها غير مكلفة، وقابلة للتكرار، ومُسببة للإدمان بالطريقة الصحيحة.