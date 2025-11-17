نقاش حول كم بيضة يمكن للدجاجة أن تبيض ينتهي بإطلاق نار

أدى نقاش حاد حول الدجاج وعدد البيض الذي يمكن لدجاجة أن تضعه إلى إطلاق نار في فلوريدا الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وصرحت السلطات في بورت سانت لوسي بأن الحادثة وقعت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء خارج حانة، موضحة بأن رجلاً يبلغ من العمر 44 عامًا أخرج مسدسًا خلال نقاش حاد وأطلق أربع طلقات نارية على ثلاثة أشخاص أثناء فرارهم، دون أن يُصب أحد بأذى جراء إطلاق النار.

وأوضح المسؤولون أن الضحايا الثلاثة كانوا يعرفون بعضهم البعض، لكنهم التقوا للتو بالمتهم مطلق النار تلك الليلة. وأُلقي القبض على بيتر رييرا، ويواجه عدة تهم، بما في ذلك الاعتداء المشدد بسلاح مميت.

وأفادت إدارة شرطة بورت سانت لوسي في بيان صحفي أُرسل إلى مجلة "نيوزويك" أن بيتر رييرا، البالغ من العمر 44 عامًا، اعتُقل بتهم متعددة بعد إطلاقه النار على ثلاثة أشخاص خارج حانة هاربرز في بورت سانت لوسي يوم الثلاثاء.

وقال دومينيك ميسيتي، الرقيب الأول ومسؤول الإعلام في شرطة بورت سانت لوسي، للمجلة "أؤكد أن شجارًا نشب بين الضحايا الثلاثة والسيد رييرا بسبب نقاش حول عدد البيض الذي يمكن أن تضعه الدجاجة، حيث ادعى السيد رييرا أنه مزارع يربي الدجاج".

ويُتهم رييرا بثلاث تهم بالاعتداء المشدد بسلاح مميت، وتهمتين بالاعتداء المشدد بسلاح مميت دون نية القتل، وأربع تهم بإطلاق النار في مكان عام، وتهمة واحدة باستخدام سلاح ناري تحت تأثير الكحول.