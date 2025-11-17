رحلة في عالم الأزياء التقليدية.. بعيون مبدعات إماراتيات

أكدت كاتبات وفنانات إماراتيات أهمية ربط الجيل الجديد بتراث الأزياء الإماراتية التقليدية، وتقديم هذا الإرث العريق بأساليب معاصرة تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتلائم طريقة تفكير الأطفال واليافعين. وشددن على ضرورة توظيف السرد القصصي، والرسومات الجاذبة، واللهجات المحلية، إضافة إلى إعادة تقديم ملامح الأزياء القديمة بطرق إبداعية تُبرز الهوية وتواكب تطلعات الأجيال الحالية.

جاء ذلك خلال جلسة «كشخة وتراث.. رحلة في عالم الأزياء الإماراتية التقليدية» التي نظّمت ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمناسبة إصدار الكتاب الجديد «طاقة»، الذي يتيح لليافعين والكبار فرصة التفاعل مع التراث والتعرّف إليه بطريقة إبداعيّة.

واستضافت الجلسة كلاً من الكاتبة والرسامة بدور رشيدي، وكاتبة أدب الطفل نورة الخوري، والفنانة والمصممة يسر العبايجي، وأدارتها إسراء الملا.

وتحدّثت بدور رشيدي عن تجربتها في تأليف ورسم كتابها «طاقة»، موضحة أن المشروع انطلق من حلمها في دخول عالم تصميم الأزياء، ومن شغفها بالأزياء العربية التقليدية، وأشارت إلى أن جدتها كانت مصدرها الأساسي في جمع المعلومات، إذ رافقتها إلى الأسواق القديمة في دبي وعرّفتها على أنواع الأقمشة المستخدمة في الخمسينات حسب الفصول والمناسبات.

أما نورة الخوري فأشارت إلى أهمية مخاطبة الأطفال بلغتهم، وبالأسلوب القصصي الذي ينسجم مع طبيعة تفكيرهم.