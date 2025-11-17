علي الشعالي ونزار قبيلات يقدمان «الشهادة الإبداعية»

في أمسية جمعت بين أسئلة الإبداع وتجربة الكتابة، ناقش الشاعر والكاتب الإماراتي، علي سيف الشعالي، والناقد والأكاديمي، الدكتور نزار قبيلات، من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في معرض الشارقة الدولي للكتاب دور «الشهادة الإبداعية» في قراءة مسيرة الشاعر، وكيف يمكن لهذا النوع من الكتابة أن يفتح نافذة على ما قبل النص، وأن يكشف ملامح التكوين الشخصي والجمالي للأدباء.

واستعاد الشعالي - في الجلسة التي حملت عنوان «الشهادات الإبداعية للشعراء بين سؤال الذات والرصد النقدي» - بداياته الأولى، حين اكتشف الشعر في البيت ومن جلسات البحر والحكايات الشعبية، قبل أن تتوسع تجربته في الجامعة عبر أساتذة ومشاركات ومسابقات خليجية شكّلت مرحلة مبكرة في وعيه الإبداعي.