3 إصدارات تروي حكايات من خلف المقود

أطلقت «روايات»، إحدى دور النشر التابعة لـ«مجموعة كلمات»، بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، ثلاثة إصدارات جديدة، خلال فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي اختتم أمس.

وتهدف الإصدارات الجديدة إلى توثيق تاريخ النقل في الإمارة، وتعريف القرّاء بتراث السيارات القديمة، وتسليط الضوء على الشغف بعالم السيارات القديمة، عبر محتوى معرفي وثقافي موجه للجمهور من مختلف الاهتمامات.

والإصدارات الثلاثة هي: «دليلك إلى متحف الشارقة للسيارات القديمة»، و«دليلك إلى تاريخ الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة»، و«من خلف المقود.. حكاية مُلاك السيارات القديمة».