يارا المصري: ما يميّز الصين «خط خفي» يربط الماضي بالحاضر

نظّمت مكتبات الشارقة العامة جلسة حوارية بعنوان «لغة التنين: كيف نقرأ الأدب الصيني بالعربية؟» قدّمتها المترجمة والكاتبة، يارا المصري، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

واستهلّت المترجمة المصرية الجلسة بالحديث عن تجربتها في ترجمة الأدب الصيني، مستعرضةً التحديات التي تواجه المترجم، وصولاً إلى توقيع أحدث إصداراتها، وهو كتاب شعري مترجم من الصينية صدر عن دار «روايات» التابعة لمجموعة «كلمات»، وأكدت يارا أن الحديث عن أوجه التشابه والاختلاف بين الأدبين العربي والصيني موضوع واسع تناولته دراسات متخصصة، معتبرة أن ما يميّز الأدب الصيني هو خط خفي يربط بين الماضي والحاضر؛ فالصين معاصرة جداً لكنها في الوقت نفسه مرتبطة بتاريخها.