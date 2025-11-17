أذرع مكسوّة بالألوان تصنع لوحات مبهرة

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أسدل الستار على فعاليات دورته الـ44 أمس، فرقة «بلاك ويدو» الإيطالية، الحائزة علامة الزر الذهبية في برنامج المواهب العالمي «إيطاليا غوت تالنت»، إذ قدمت عرضاً استثنائياً بعنوان «أصداء الأذرع المتمايلة»، نقل الحضور من طلبة المدارس إلى عالم من الخيال البصري الممزوج بالإبداع الفني والحركة المتناغمة.

الفرقة المؤلفة من 15 فنانة أدّت العرض بتناسق دقيق بين الضوء والحركة، إذ تمايلت الأذرع المكسوّة بالألوان الفضية اللامعة خلف الوجوه الهادئة، في مشهدٍ جسّد جمال الطبيعة وتنوع عناصرها، وتناغمت الحركات لتصنع لوحات بصرية تمنح الجمهور تجربة فنية آسرة أثارت دهشة الأطفال وتفاعلهم.