أنغام من اليمن السعيد.. على مدار ساعتين

في إطار مشروعه الموسيقي «السيمفونيات التراثية»، الذي يسعى من خلاله إلى إعادة صياغة الذاكرة اليمنية بمنهج فني يجمع التراث المحلي بالبناء الموسيقي العالمي، قدّم المايسترو اليمني محمد القحوم، أمسية موسيقية استثنائية، ضمن برنامج معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي اختتم أمس.

وحضر الحفل جمهور غفير من عشاق الموسيقى الأصيلة، وتفاعلوا مع الأغنيات التي قدمتها الأوركسترا على مدار ساعتين.

انطلقت الأمسية بلحظة دخول محمّلة بالروح الغنائية اليمنية الشعبية، إذ تجولت فرقة الإيقاع بين الجمهور بعزف «الهاجر» و«المراويس» على إيقاع الدان الحضرمي، مضيفة دفئاً جعل الحضور يشعر وكأن العرض ينبع من قلب المكان نفسه.

واعتمد الحفل على دمج الإيقاعات اليمنية الأصيلة مع بنية أوركسترالية متكاملة استخدمت فيها آلات غربية كالكمان والتشيلو والفلوت إلى جانب العود والناي والطبول، بهذا التزاوج بين الشرق والغرب، قدّم القحوم نموذجاً فنياً يحقق معادلته الأصعب: تراث لا ينفصل عن جذوره، لكنه يتنفس في فضاء عالمي.