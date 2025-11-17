سلاحف وسحالٍ وعناكب ذئبية.. شرطة إسبانيا تنقذ «حيوانات غريبة»

أعلنت الشرطة الإسبانية، أول من أمس، أنها داهمت محمية غير مرخصة، وأنقذت المئات من الحيوانات الغريبة وغير المألوفة، المستوردة بطريقة غير قانونية، من بينها سلاحف نمرية وسحالي الإغوانا والوزغ وغيرها.

وأفاد الحرس المدني الإسباني أن المحمية أُنشئت من قبل منظمة غير حكومية، جمعت تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رعاية الحيوانات.

وأضاف أن المنظمة لم تحصل على التراخيص اللازمة للمحمية، الواقعة في مقاطعة أفيلا غرب مدريد، وكذلك كانت الحيوانات «تفتقر إلى الوثائق والتتبع القانوني»، ومعظمها جاء من «عمليات نقل غير نظامية».

وأحصى بيان الحرس المدني مصادرة «472 حيواناً مستورداً، تشمل سلاحف نمرية، وسلاحف البحر المتوسط، وسلاحف إفريقية، وسحالي الإغوانا، والورل النيلي، وعناكب ذئبية، وغيرها».

وتابع البيان أن أربعة أشخاص يخضعون للتحقيق بتهمة «الانتماء إلى منظمة إجرامية مكرّسة للاتجار غير المشروع بالحيوانات».