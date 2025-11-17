«آيكوم دبي».. حوار بنّاء بين المشهد الثقافي المحلي والعالمي

سلط «يوم اللجان الدولية» - الذي نظمه المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم دبي 2025)، الذي عُقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - الضوء على التعاون العالمي في قطاع المتاحف والتجارب المعرفية لاستكشاف ثراء المشهد الثقافي المحلي.

وجمع يوم اللجان الدولية الوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على التعاون العالمي في قطاع المتاحف، وتوفير منصة حيوية للجان الدولية للتفاعل مع المتاحف المحلية، والمساحات الثقافية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، ما يعكس التزام المجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) بدعم التطوير المهني، وتعزيز تبادل المعرفة والحوار البناء بين الثقافات.

وشهد يوم اللجان الدولية، الذي عُقد خارج موقع المؤتمر الرئيس، تنظيم سلسلة من الندوات المتخصصة والعروض الثقافية التفاعلية والجلسات النقاشية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، ما أتاح للمشاركين فرصة قيمة للتواصل وبناء العلاقات، واستكشاف ثراء المشهد الثقافي في الإمارات.

وصممت برامج يوم اللجان الدولية بالشراكة مع عدد من الجهات الثقافية والأكاديمية الموجودة في الدولة، بهدف تقديم مجموعة من التجارب التي تتوافق مع مجالات اهتمام كل لجنة وخبراتها، وأتيحت الجلسات حصرياً للمشاركين في مؤتمر «آيكوم دبي 2025» شريطة التسجيل المسبق، نظراً إلى محدودية القدرة الاستيعابية لكل جلسة. وأتيح لكل مشارك اختيار الجلسات التي تتناسب مع اهتماماته وفقاً لتوافر المقاعد، بما يضمن توفير تجربة معرفية ثرية للجميع.

وضمت قائمة الشركاء المضيفين لـ«يوم اللجان الدولية» كلاً من أجنحة ألف وتيرا، ومركز تواصل للمؤتمرات في مدينة إكسبو دبي، ومتحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، والجامعة الأميركية في الشارقة، ومتحف القهوة، ومتحف الاتحاد، ومركز إيكروم، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومكتبة محمد بن راشد، ومتحف المستقبل، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الثقافي الحضاري، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومتحف المرأة بدبي، ومتحف التاريخ الطبيعي - أبوظبي، ومؤسسة بيت الخنير.

