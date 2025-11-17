فنون العالم تحتفي بالتعايش في الإمارات

وسط حضور جماهيري كبير، حظيت العروض التراثية والفنية والغنائية والموسيقية التي قدمتها الفِرَق العالمية على المسرح الرئيس، في اليوم الثاني من المهرجان الوطني للتسامح، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، بتفاعل لافت، بحديقة أم الإمارات في أبوظبي.

كما استقطبت أجنحة السفارات والمؤسسات الوطنية في المهرجان، الذي يختتم غداً، الأسر والأطفال، لما تقدمه من ألوان مختلفة من التراث العالمي، إلى جانب الهدايا للأطفال لتعريفهم بالثقافات المختلفة.

وبدأت فعاليات المسرح الرئيس للمهرجان بعروض فنية وتراثية من نيبال، إضافة إلى عرض يحمل عنوان «ألوان من الفلبين» قدمه الفنانون المشاركون فيه هدية للمهرجان، كما شكلت إيقاعات وتراث إندونيسيا الفقرة الأهم في العروض التي استمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، وحظيت العروض الفنية والغنائية التي قدمتها فرقة ملهار من الهند بتفاعل خاص من الجماهير الغفيرة التي احتشدت في المكان.

وشكّل عرض بعنوان «الزجاجات» من باراغواي لوناً مختلفاً يعبر عن ثقافات أميركا اللاتينية. واختتمت العروض بعرض فني من الصين (ضيف شرف المهرجان).

أجنحة وتجارب دولية

وعبّر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، عن عميق تقديره للدول كافة المشاركة في المهرجان، سواء من خلال أجنحتها المتميزة أو عروضها الفنية والموسيقية والتراثية، وكذلك للفرق العالمية والموسيقيين والفنانين من حول العالم الذين شاركوا في المهرجان وحظيت عروضهم بمتابعة كثيرين من مختلف فئات مجتمع الإمارات، مؤكداً أن مشاركة هذه الدول بالمهرجان في نسخته السابعة حوّلته إلى حدث عالمي يحتضن التجارب الدولية في التسامح، ويحتفي بالثقافات المختلفة.

وأكّد أن مشاركة هؤلاء الفنانين والمبدعين والموسيقيين من أنحاء العالم دليل على إيمان الجميع بالتجربة الإماراتية في التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، مضيفاً أن المهرجان الوطني للتسامح والتعايش حقق نجاحاً باهراً في إبراز تجربة دولة الإمارات كمجتمع نموذجي في العيش المشترك بين أكثر من 200 جنسية، مشيراً إلى أنه أصبح منصة للدول والشعوب دون استثناء لاستعراض إرثها الثقافي والفني، وأسهم في توسيع شبكة شركاء وزارة التسامح والتعايش على المستوى الدولي، إضافة إلى تشجيعه المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة على تنظيم فعاليات تحتفي بالتسامح وتعزز ثقافته من خلال أنشطة تفاعلية حول مضمون التسامح والتعايش، تناسب المجتمع المتعدّد الثقافات والجاليات، والقطاعات الشبابية، والأسر، وكبار المواطنين، وذوي الهمم، ليكونوا جزءاً من تجربة المهرجان، في أجواء مفتوحة ومشجّعة، لافتاً إلى أنه يمكن البناء على كل هذه النتائج في المستقبل وتعظيمها.

اعتزاز بالمشاركة

من جانبها، أكدت سونيا دوتال، من سفارة نيبال لدى الدولة، أنها وكل زملائها يعتزون بالمشاركة للمرة الأولى في مهرجان التسامح، داعية الجميع إلى زيارة الجناح والتعرف إلى تنوّع ثقافته من الملابس اليدوية الصنع، والحِرَف النحاسية والبرونزية المتقنة، والمجوهرات، والأحذية التقليدية، والحقائب، ومحافظ الأقلام الملونة.

من جهتها، عبّرت مديرة النشر الدولي في دار «أوستن مالكولي»، جيد روبيرتسون، عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان بجناح يبرز التسامح برؤى متنوّعة بأقلام المبدعين حول العالم، مؤكدة أن مشاركة هذا العام تأتي امتداداً لدور الدار المستمر في تعزيز الحوار الثقافي، من خلال مكتبتها الواسعة التي تضمُّ أعمالاً أدبية وعلمية من أنحاء العالم، تعزز فهم الثقافات الأخرى وتفتح أبواباً جديدة للتواصل الإنساني والمعرفة المشتركة.

وقالت إن وجود الدار في المهرجانِ جزء من رسالتِها في دعم قيم التسامح، وتشجيع الجمهور على الاحتفاء بالتنوع الفكري والإنساني، مشيرة إلى أن شعار «يداً بيدٍ»، يحمل كل المعاني التي يهدف إليها المهرجان، من خلال الاستمتاع بباقة واسعة من الفعاليات والجلسات الحوارية بين الثقافات تحت مظلة واحدة من الألفة والوئام، لافتة إلى أن الكتب الموجودة في جناح «أوستن مالكولي» تحمل القيم والمبادئ ذاتها.

روح التآلف

قال المستشار الوزاري للشؤون الاجتماعية والثقافية بسفارة إندونيسيا في أبوظبي، محمد صدري، إن السفارة تفخر بتقديم فعالية «رحلة عبر إندونيسيا» ضمن عروض المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، إذ يجسد الانسجام والتنوّع، من خلال فقرات فنية مميزة، من بينها الأنكلونغ، والبنشاك سيلات، والغاملان، وجميعها مُدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، إضافة إلى الرقصات التقليدية ورقصات بالي التي تعكس شعار إندونيسيا «الوحدة في التنوّع»، ودعا زوّار المهرجان إلى الاستمتاع بجمال الثقافة الإندونيسية وروح التآلف والتعايش في هذا الاحتفال الرائع.