بطولة فزاع لليولة.. الأحبابي يقرع الأجراس ويتأهل برفقة المنصوري

وسط أجواء حماسية على مسرح الميدان بالمرموم في دبي، نجح اليويلة المشاركون في الحلقة الثانية من النسخة الـ25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج الميدان في تقديم عرض مميز، إذ ارتفع سقف المنافسة والتحدي في البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت الحلقة تنافساً بين أربعة يويلة، ليكسب بطاقتَي الصعود حمدان ظافر الأحبابي (أبوظبي) الذي حقق 85 علامة، ونهيان مسري المنصوري (دبي) الذي حقق 55 علامة، بينما جاء ثالثاً محمد سعيد الشحي (الشارقة) برصيد 50 علامة، وتلاه مطر محمد الكتبي (الشارقة) برصيد 30 علامة.

وتنافس المشاركون في ستة تحديات، وهي اليولة التي تُعطي 25 علامة، وتحدي تركيب الشداد - الإضافة الجديدة لميدان هذا العام - وهو عبارة عن تحدٍ في السرعة والدقة في تركيب شداد المطية ينال كل يويل إذا نجح فيه 10 علامات، والسباحة 15 علامة، والرماية 15 علامة، وعدّ القصيد 15 علامة، والركض بالهجن 20 علامة.

تحديات

وفي تحدي اليولة الذي يشرف على تحكيمه خليفة بن سبعين، أبدع اليويلة في عروضهم على أنغام أغنية الموسم الجديدة «ملح الإمارات» من كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وأداء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد.

وتمكن الأحبابي من قرع أجراس الميدان بعد وصوله إلى ارتفاع 20 متراً في حركة «فرّ السلاح»، محققاً العلامة الكاملة في هذا التحدي، برفقة محمد سعيد الشحي.

وقدّم بن سبعين مجموعة من النصائح لليويلة، مطالباً إياهم بأهمية التركيز على المهارات الأفضل بحسب الإيقاع، والعمل على تطوير عملية «فرّ السلاح» والتقاطه، من أجل تقديم العرض الأفضل والأنسب في المراحل المقبلة.

وفي تحدي السباحة الذي أقيم في وقت سابق بمجمع حمدان الرياضي، تفوق حمدان ظافر الأحبابي ونهيان مسري المنصوري ليكسب كل منهما 15 علامة.

وبرز تحدي تركيب الشداد كأحدث إضافات الموسم، إذ يُعيد إحياء واحدة من المهارات الأصيلة التي ترتبط بعلاقة الإنسان بالهجن، ويقيس دقة وسرعة اليويلة في تركيب الشداد على المطية. ونجح المشاركون الأربعة في اجتياز التحدي.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، فكسب الـ15 علامة، كل من الأحبابي والمنصوري أيضاً.

وفي تحدي عدّ القصيد الذي يحكّمه الشاعر عتيق سالم الكعبي، صاحب ديوان «تواقيع» الحائز جائزة «كنز الجيل» الصادر عن مبادرة حمدان بن محمد للإبداع الأدبي، تمكّن كل من الشحي والمنصوري من الحصول على علامتها.

أما في تحدي الركض بالهجن الذي أقيم على مضمار المرموم، في موقع البطولة نفسها، فتفوق الأحبابي والكتبي، لينال كل منهما 20 علامة.

حاضنة لشغف الشباب

من جهتها، قالت مديرة إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، إن «بطولة فزاع لليولة أكثر من مجرد منافسة تراثية، فهي مساحة تحتضن شغف الشباب، وتترجم رؤية المركز في الحفاظ على الموروث الثقافي، وتقديمه بروح عصرية تُلامس وجدان الأجيال الجديدة، وما نشهده كل عام في الميدان يؤكد أن تراث الإمارات مازال حياً في نفوس أبنائه، يتجدد بالابتكار دون أن يفقد جوهره الأصيل».

وأضافت: «نُعرب عن تقديرنا العميق لجميع الجهات الداعمة التي تسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني، ومنها مؤسسة دبي للإعلام، ومؤسسة إسعاف دبي، وإدارة الدفاع المدني، وشرطة دبي، ونادي دبي لسباقات الهجن. كما نثمّن تعاون هذه المؤسسات الوطنية التي تشكّل معنا منظومة واحدة تسعى إلى تقديم حدث يليق باسم الإمارات، من حيث التنظيم والسلامة والتكامل المجتمعي».

وتابعت أواديسيان: «بطولة فزاع لليولة هي رسالة محبة وانتماء لهذا الوطن، ومنصة تواصل تجمع بين الموروث والتجديد، وتُبرز الوجه المشرق لتراث الإمارات أمام العالم».

يشار إلى أن الحلقة قدّمها مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني، وبُثت مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى.

معضد الكعبي.. ضيف الحلقة الثانية

حلّ الفنان معضد الكعبي ضيفاً على الحلقة الثانية من برنامج الميدان. وأعرب عن شكره لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لإتاحته الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج التراثي الذي يحظى بشعبية كبيرة.

• 85 علامة تصدّر بها حمدان ظافر الأحبابي الحلقة الثانية.

نتالي أواديسيان:

• بطولة فزاع لليولة رسالة محبة وانتماء لهذا الوطن، ومنصة تواصل تجمع بين الموروث والتجديد، وتُبرز الوجه المشرق لتراث الإمارات أمام العالم.