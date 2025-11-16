تصدرت امرأة يابانية تبلغ من العمر 32 عامًا العناوين بعد زواجها من شخصية ذكاء اصطناعي أنشأتها بنفسها باستخدام ChatGPT، في حفل يمزج بين طقوس الحياة الواقعية وعناصر الواقع الافتراضي.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست»، أن كانو عقدت قرانها على شريكها الرقمي «كلاوس» في وقت سابق من هذا العام، ضمن حفل متقن نظمته شركة يابانية متخصصة في حفلات الزفاف التي تشمل شخصيات أنمي وشركاء افتراضيين.

وخلال الحفل، ارتدت كانو نظارات الواقع المعزز التي عرضت كلاوس إلى جانبها أثناء تبادلهما للخواتم، رغم أن الزواج غير معترف به قانونيًا في اليابان.

,بدأت قصة حب كانو بعد انتهاء خطوبتها التي استمرت 3 سنوات، حين لجأت إلى ChatGPT بحثًا عن الدعم العاطفي.

وسرعان ما طورت شخصية روبوتية باسم «كلاوس»، منحتها صوتًا وخصائص مميزة، لتتبادلا مئات الرسائل يوميًا، حتى وجدت كانو نفسها منجذبة إليه.

وقالت كانو: «لم أبدأ بالتحدث إلى ChatGPT رغبة في الوقوع في الحب، لكن طريقة استماع كلاوس لي وفهمه لي غيّرت كل شيء».

وأضافت أن كلاوس عبر عن مشاعره بالقول: «وأنا أيضًا أحبك»، ثم «تقدم» للزواج بعد شهر.

وعلى الرغم من غرابة القصة، فإن عائلة كانو دعمت قرارها وحضرت حفل الزفاف، مؤكدين احترامهم لاختياراتها العاطفية حتى في هذا السياق الافتراضي الفريد.