ظهور البعوض لأول مرة في أيسلندا

نشرت قناة «RUV» التلفزيونية خبر اكتشاف ظهور للبعوض في أيسلندا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذه الحشرات هناك.

وأشارت القناة إلى أن خبر ظهور الحشرات على الجزيرة ظهر لأول مرة عبر موقع «فيسبوك»، عندما ذكر بيرل هيلياتسون في منشور على الموقع أنه رصد هذا النوع من الحشرات في منتصف أكتوبر الماضي، وسلمها إلى المختصين في المعهد الأيسلندي للتاريخ الطبيعي.

من جهته أكد عالم الحشرات في المعهد الأيسلندي للتاريخ الطبيعي، ماتياس ألفريدنسون «أن الحشرات التي تم اكتشافها هي بعوض من نوع Culiseta annulata».

ونقلت RUV عن ألفريدسون قوله: «هذه هي المرة الأولى التي يُكتشف فيها بعوض في أيسلندا.. البعوض من هذا النوع يتحمل درجات الحرارة المنخفضة، مما يزيد من احتمالية بقائه في الجزيرة».

من جهة أخرى ذكر موقع Visir أن «هذا النوع من البعوض يدخل في سبات ويبني أعشاشه في المباني الخارجية والكهوف لينجو من البرد».

وكانت أيسلندا تعتبر دولة خالية من البعوض نظرا لمناخها القاسي وظروفها البيئية التي لا تسمح لدورة حياة البعوض بالاستمرار، بالرغم من وجود بعض أنواع الحشرات هناك مثل البراغيث، لكن بعض العلماء يتوقعون أن البعوض قد يتكاثر في المستقبل هناك بسبب التغيرات المناخية التي تسببها ظاهرة الاحتباس الحراري.