الملك تشارلز يقود المترو بنفسه في عيد ميلاده الـ77

احتفل ملك بريطانيا تشارلز الثالث بعيد ميلاده السابع والسبعين بطريقة غير تقليدية، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يقود أحد قطارات الترام الحديثة في محطة مترو في جنوب ويلز، ضمن جولة رسمية تهدف إلى تسليط الضوء على تطوير شبكة النقل العام في المنطقة.

وبينما أُطلقت ضربات المدفعية في لندن تحية للملك بمناسبة عيد ميلاده ظهر الملك مبتسماً وهو يجلس في مقصورة قيادة المترو بعد يوم مزدحم بالنشاطات الرسمية، كما هو المعتاد في جدول أعماله الأخير.