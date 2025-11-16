«يا رب تعمل حادثة».. تعليق مستفز فماذا ردَّ عليه محمد رمضان ؟

لم يتمالك الفنان المصري محمد رمضان غضبه أمام تعليق مستفز من أحد متابعيه حين تمنى تعرضه لحادث سيارة.

ونشر محمد رمضان أمس، صورة تجمعه بالفنان أحمد سعد، الذي تعرض لحادث سير خطير، إلا أن أحد المتابعين فاجأه حين كتب له تعليقًا قال فيه: «عقبالك يا محمد رمضان».

التعليق أثار غضبًا واسعًا حتى من الجمهور، ورد عليه رمضان بحزم قائلاً: «عارف يا أذكى إخواتك إن ربنا بيدّيلك اللي انت تمنيته لغيرك ويمكن أكتر.. لا حول ولا قوة إلا بالله».

ردّ رمضان أشعل موجة تضامن كبيرة من جمهوره الذين استنكروا الدعاء بالشر على أي شخص، مؤكدين أن مثل هذه التعليقات لا تليق ولا تعبّر عن الأخلاق أو الإنسانية.

وكان الفنان أحمد سعد قد تعرض صباح السبت لحادث سير أثناء توجهه إلى العين السخنة لإحياء حفل غنائي.