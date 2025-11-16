قريباً رواتب حديثي التخرج في مصر ستصل إلى 40 ألف جنيه .. بشرط واحد فقط

فاجأ رجل اقتصاد مصري سوق العمل المصرية، بتصريحات غير معتادة حين أبدى استعداده لدفع رواتب ضخمة لحديثي التخرج شريطة توفر مهارة معينة لديهم.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة راية لمراكز الاتصالات، علاء الخشن، أن رواتب حديثي التخرج العاملين في قطاع مراكز الاتصال وخدمة العملاء أصبحت تقفز إلى حدود غير مسبوقة، تصل إلى 40 ألف جنيه شهرياً، لافتا إلى أن شركته ستقوم بتوظيف نحو 3500 شخص قريبا في مصر.

وأوضح الخشن في تصريحات صحفية أن الشرط الأساسي والحاسم في تحديد الرواتب هو إجادة لغات أجنبية، مؤكداً: "أنصح الشباب بتعلم اللغات لأنها الطريق الأسرع للحصول على رواتب ممتازة".

وأشار إلى أن متحدثي الألمانية هم الأعلى أجراً، حيث يصل راتب حديث التخرج إلى 40 ألف جنيه شهرياً، أما متحدثو الإنجليزية فيحصلون على رواتب متفاوتة وفق مستوى اللغة وقدرات الخريج.

ويتم تعيين متحدثي العربية فقط للسوق المحلية برواتب أعلى من الحد الأدنى للأجور، فيما يحصل متحدثو اللغات الأجنبية الأخرى على رواتب تبلغ 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الخشن أن موظف خدمة العملاء الذي يتحدث الإنجليزية يحصل على نحو ضعف الحد الأدنى للأجور، فيما يتقاضى متحدث الألمانية أربعة أضعافه، وهو ما يعكس تغيّراً كبيراً في خريطة الرواتب داخل القطاع، وارتفاعاً في الطلب على الكفاءات اللغوية بسبب توسع خدمات التعهيد في مصر.

