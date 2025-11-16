تخيَّل ماذا يحدث لصحتك عند إضافة بعض الليمون لماء الشرب !

أوضحت أبحاث علمية، أن إضافة الليمون إلى ماء الشرب لا تقتصر فقط على تحسين النكهة، بل توفر فوائد صحية كثيرة.

وكشفت مجلة «هيلث»، للأخبار الصحية، عن عدد من فوائد شرب الماء بالليمون يوميا. فقد أظهرت أبحاث أن استهلاك حمض الستريك الموجود في عصير الليمون يزيد مستويات الحمض المعدي، ما يساعد على تفكيك الطعام وتسهيل هضمه. وأوضحت دراسات أخرى أن شرب الماء بالليمون قبل الوجبة يساعد على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي.

كما يساهم حمض الستريك الموجود في عصير الليمون في منع تكون حصى الكلى، ولذلك يوصي المختصون في الرعاية الصحية بشرب ماء الليمون.

ويحتوي الليمون على أكبر كمية من الفيتامين «سي» مقارنة بالفواكه الحمضية، ويضم كوب ماء مع عصير ليمونة واحدة على 21 بالمئة من الكمية اليومية الموصي بها من الفيتامين «سي».

ويرتبط استهلاك المشروبات المحلاة بانتظام بزيادة الوزن، والسمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وأمراض الكبد، وتسوس الأسنان.

غير أن الماء بالليمون يساعد في تقليل نسبة السكر المضاف المتدفقة إلى الجسم، ما يخفض خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية.

وقد يساعد شرب الماء بالليمون، ضمن نظام غذائي متوازن، على دعم جهود فقدان الوزن.

وراجع باحثون 13 دراسة ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الحمضيات ومستخلصاتها لمدة أربعة أسابيع فقدوا حوالي 1.3 كغ.

كما بينت أبحاث أن شرب الماء بالليمون، وتناول مكملات الكالسيوم يساعد على تقوية العظام، والوقاية من هشاشتها.

ورغم الفوائد الكثيرة لشرب الماء بالليمون يوميا، فإن له بعض الآثار الجانبية التي ينبغي الانتباه لها مثل تآكل مينا الأسنان، واضطرابات معدية أو مشاكل هضمية، وتفاقم الارتجاع الحمضي والارتجاع المريئي، وتهيج قروح الفم، ووتحفيز نوبات الصداع النصفي لدى البعض.