تركي يحتال بملايين الليرات ويعتذر لضحاياه برسالة: "سامحوني"

نفذت السلطات التركية عملية ضد ما وصفتها بـ"شبكة احتيال" في مدينة أضنة جنوب البلاد.بعد ان أرسل زعيم الشبكة رسالة نصية لضحاياه قال فيها: "سامحوني". وأصبحت رسالته المثيرة للجدل حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، ألقي القبض على أعضاء شبكة احتيال مكونة من 35 شخصاً يقيمون في شقة في أضنة كانوا قد عرضوها للبيع وتمّ بيعها لأكثر من مرة، ليقوم متزّعم هذه الشبكة بإرسال رسالة للمشتري يقول فيها: "لا تؤذوا بعضكم"، في إشارة إلى المشتري الذي وقع في خلاف مع مالك البيت الذي كان قد أجّر شقته لأفرادٍ من الشبكة.

وكان قد تمّ بيع هذه الشقة عبر تزوير إعلان بيعها وعرضها بسعرٍ أقل من ثمنها الحقيقي، في منطقة سيحان بأضنة مقابل 1.9 مليون ليرة تركية رغم أن الإعلان الأصلي سعّر الشقة بـ 2.3 مليون ليرة.

وأثناء قيام موظف بتسجيل العقارات بمعالجة المعاملة، صرّح مالك الشقة الذي ذكرت وسائل إعلامٍ تركية أول حرفين من اسمه س. ج، بأن المبلغ لم يصل إلى حسابه، ليتبين أن المشتري قد حوّل ثمن الشقة إلى حساب آخر، فانكشف أمر الاحتيال. وفي هذه الأثناء، أرسل المشتبه به رسالة إلى هاتف المشتري يقول فيها: "يا أخي، لقد خدعتك. سأسافر إلى الخارج. لا تؤذوا بعضكم البعض. سامحني".

بعد ذلك قام المشتري وصاحب الشقة بتقديم بلاغٍ لوحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية لتكشف هي بدورها العصابة المكونة من 35 شخصاً كانت قد احتالت بمبلغ 7 ملايين ليرة خلال بيع الشقة لخمسة أشخاص، وقامت بتحويل هذه المبالغ إلى عملات رقمية وذهب.

وبالتزامن مع ملاحقة شبكة الاحتيال هذه، نُفذت عمليات أمنية أخرى في إسطنبول ومرسين وباطمان وأورفا وكيركلاريلي، وعينتاب وكوجالي ونوشهر وعثمانية. وأُلقي القبض على 35 مشتبهًا بهم، من بينهم زعماء عصابة وُجِد بحوزتهم سيارات فاخرة.

وأُحيل 24 من أصل 35 مشتبهًا بهم إلى المحكمة بعد الإجراءات الأولية في مركز الشرطة. وأُفرج عن 11 آخرين مع وضعهم تحت المراقبة.