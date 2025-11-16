سجين روماني يخترق نظام السجن المعلوماتي ويعدل مدد الأحكام لزملائه

تمكن سجين من سجن تارغو جيو، جنوب رومانيا، من الوصول إلى نظام تكنولوجيا المعلومات وتعديل طريقة تنفيذ الأحكام، وظروف الاحتجاز، وحقوق أخرى لخمسة عشر سجينًا آخرين في سجون أخرى.

وقدّم الاتحاد الوطني لضباط شرطة السجون (SNPP) تسلسلًا زمنيًا للأحداث يُظهر أن السجين ظلّ مُسجّلاً الدخول إلى النظام لما يزيد عن 300 ساعة، تمكن خلالها، لنفسه ولغيره من السجناء، من تعديل الأحكام، والحقوق داخل السجن، وجدول الزيارات، والأموال المُودعة في الحسابات المُستخدمة للمشتريات داخل السجن، وفقًا لموقع Biziday.

وتُظهر الوقائع التي عرضها أعضاء الاتحاد، والتي يبدو أنها جزء من تقرير رسمي، أن السجين كان مسجونًا في تارغو جيو في يوليو، بعد أن نُقل من تيميشوارا. وبعد نقله، سجّل دخوله كمسؤول على جهاز InfoKiosk المُستخدم داخل السجون باستخدام بيانات اعتماد موظف من مستشفى سجن ديج.

وبعد دخوله إلى النظام، غيّر بيانات مشتريات داخل السجن، مما سمح له بإجراء سلسلة من المشتريات دون خصم المبلغ من حسابه. وأضاف المصدر نفسه أنه تمكن لاحقًا من تخفيف عقوبته بإدخاله في النظام أنه قضى أيامًا أكثر مما قضاها في الواقع.

وفي البداية، تمكن "س" من الوصول إلى بيانات مثل إشغال الغرف، وحركة السجناء، والإجازات، ولكن ابتداءً من 14 أغسطس 2025، بدأ بالوصول إلى البيانات المتعلقة بالسجلات المالية للأشخاص المحرومين من حريتهم وتعديلها. وتضمنت التعديلات إما تغيير مبالغ المعاملات، أو إنشاء معاملات جديدة، أو حذف مبالغ تمثل مشتريات، مما أدى إلى تغيير الأرصدة في السجلات المالية للسجناء، وهو ما سمح لهم بالاستفادة من مبالغ مالية طائلة بطريقة احتيالية، وفقًا لما ذكرته منظمة SNPP.

وفي المجمل، تم تحديد 15 سجينًا استفادوا من إجراءات هذا السجين، من خلال تخفيف العقوبات، والمشتريات، والأموال في حساباتهم، وتعديل أيام الاستئناف التعويضي، ومنح الزيارات. بل إن السجناء تمكنوا من الوصول إلى بيانات أمنية، وتسجيلات التدخل، وكانوا يعتزمون استنساخ التطبيق بأكمله.

ووفقًا لأعضاء النقابة، تم اكتشاف الحقائق قبل شهر، لكن الإدارة الوطنية للسجون (ANP) لم تعلن عن القضية حتى الآن.

وردًا على هذه المعلومات، أشار وزير العدل الروماني رادو مارينيسكو إلى أن عمليات التحقق جارية، وفقًا لما ذكرته ميديافاكس.

وقال المسؤول: "اتخذت الإدارة الوطنية للسجون إجراءات فورية. ووفقًا للمعلومات التي تلقيتها، تم تنفيذ أكثر من 20 إجراءً، وتم التواصل مع جميع الجهات المختصة بأمن المعلومات داخل نظام السجون. ويجري التحقيق حاليًا، مما سيؤدي إلى كشف الحقيقة كاملةً ومحاسبة جميع المسؤولين".