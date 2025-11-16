روسي يغير اسمه كل عام للتهرب من دفع نفقة طفله

قالت السلطات المختصة في روسيا أن محاولة رجل التهرب من دفع نفقة طفله عبر تغيير اسمه بشكل دوري باءت بالفشل، وأن على الرجل الآن دفع ما يترتب عليه من تلك النفقة.

وكشف رومان كورينيف، رئيس دائرة تحصيل نفقة الأطفال في تيومين، روسيا، مؤخرًا عن واحدة من أكثر القضايا إثارة للصدمة في مسيرته المهنية، وفق وصفه في مقابلة مع الموقع الإعلامي الروسي 72.RU. مشيرا إلى أن رجلاً يغيّر اسمه الأول واسم عائلته مرة واحدة سنويًا، على أمل التهرب من دفع نفقة الأطفال.

وبعد عام، عاد الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، إلى اسمه القديم وكرر العملية. وكانت تلك محاولته للتهرب من كلفة الإنفاق و"إلغاء" الدين المترتب عليه. وقال الموقع أنه ليس من الواضح كم من الوقت تمكن من الاختباء من المختصين، لكن جهوده باءت بالفشل.

وكشف كورينيف للموقع: "عندما يتغير اسم الشخص، يُبلغ مكتب التسجيل المحضرين بهذه المعلومات، حتى لا يتمكن المدين من التهرب من دفع نفقة الأطفال بهذه الطريقة".

وثمة حوادث مشابهة أخرى من بينها تزييف رجل لوفاته للتهرب من دفع نفقة طفله، أو حتى تزييف اختبار الحمض النووي الخاص به لذات الغاية.

ووفقا للموقع نفسه فإن السكان المحليين يلجؤون بشكل روتيني إلى حيل سخيفة للتهرب من سداد ديونهم. ومنها على سبيل المثال، ادعى رجل، في محاولة لإبعاد جامعي الضرائب عن منزله، أنه يعاني من رهاب الخلاء. ليتضح بعد ذلك أن المدين يمتلك شقتين، إحداهما معرضة للحجز.