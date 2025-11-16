بعد خلاف حول الرسوم.. «ديزني» و«يوتيوب» تتوصلان إلى اتفاق

توصلت «والت ديزني» ومنصة يوتيوب التابعة لـ«غوغل» إلى اتفاق يعيد الشبكات المملوكة لـ«ديزني» إلى خدمة «يوتيوب تي.في» بعد خلاف حول الرسوم حرم ملايين المشتركين متابعة برامج حول الانتخابات الأميركية والبث الحي لأحداث رياضية كبرى.

وذكرت الشركتان في بيانين منفصلين، أول من أمس، أنه تقرر عودة المجموعة الكاملة من قنوات «ديزني»، مثل إيه.بي.سي وإي.إس.بي.إن وإف.إكس وناشونال جيوغرافيك، إلى «يوتيوب تي.في»، في اليوم نفسه.

وأوضحت «يوتيوب» أن محتوى «إي.إس.بي.إن» الرياضي، بما في ذلك محتوى من باقة «إي.إس.بي.إن أنليميتد»، سيكون متاحاً لمشتركي الخطة الأساسية دون أي كلفة إضافية بحلول نهاية عام 2026.

ودار الخلاف حول رسوم النقل، وهي رسوم يدفعها الموزعون مثل «يوتيوب تي.في» عن كل مشترك مقابل نقل بث الشبكات، وأدى إلى توقف قنوات «ديزني» في 30 أكتوبر الماضي على واحدة من أكبر خدمات البث التلفزيوني المدفوع في الولايات المتحدة.

وذكرت قناة «سي.إن.بي.سي» الأسبوع الماضي أن «ديزني» سعت للحصول على أسعار مماثلة لتلك التي يدفعها الموزعون الرئيسون، بما في ذلك نحو 10 دولارات شهرياً لكل مشترك لمحتوى «إي.إس.بي.إن». ويتيح النمو السريع لخدمة «يوتيوب تي.في» إلى جانب الموارد المالية الهائلة لشركة «غوغل» نفوذاً تفاوضياً أكبر مع المؤسسات الإعلامية، ويسمح لها بالعمل تحت ضغوط مالية أقل على المدى القصير مقارنة بمقدمي خدمة البث التلفزيوني المدفوع التقليديين.