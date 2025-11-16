جورج كلوني يتحايل على الشيب.. بقلم فلوماستر أسود

يؤدي نجم هوليوود جورج كلوني في فيلمه الجديد «جاي كيلي» دور ممثل متقدم في السن يلجأ في خريف مسيرته المهنية إلى بعض الحيل التجميلية. ومن بين هذه الحيل استخدام قلم فلوماستر أسود لتغميق الحواجب الرمادية - وهي طريقة يعرفها كلوني من حياته الواقعية.

وقال الممثل الأميركي (64 عاماً) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في لندن: «بالطبع، هذا ينفع».

ويُعد كلوني، الفائز بجائزة الأوسكار عن فيلم «سيريانا»، قدوة بارزة في تقبل الشعر الرمادي بثقة، وذلك ليس فقط في هوليوود. وأضاف كلوني مازحاً: «أحاول أن أجعل الشيب مقبولاً اجتماعياً مجدداً بينما أتقدم في العمر، وقريباً الموت.. الأمر بسيط: إما أن تتقدم في السن أو تموت. لا يمكنني فعل الكثير حيال الشيب».

ومن المقرر بدء عرض الكوميديا الحزينة «جاي كيلي» على منصة نتفليكس في الخامس من ديسمبر المقبل. ويجسد كلوني في الفيلم شخصية نجم كاريزمي ينظر إلى حياته بأسى، بعدما قدم تضحيات كبيرة من أجل مسيرته المهنية وخيب آمال كثيرين، من بينهم أفراد عائلته.