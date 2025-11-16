مكتبة محمد بن راشد تحفز الشباب بورشة ملهمة

في أجواء ملهمة تحتفي بالوعي والتحفيز، نظّمت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع معهد «أفق الإبداع»، ورشة عمل تدريبيّة بعنوان «التحفيز الذاتي وبناء عقلية الإنجاز»، قدّمها الخبير في الحوكمة والإدارة والتنمية الذاتية، الدكتور نبيل بن عاشور، بحضور عدد من المهتمين بالتطوير الشخصي والمهني.

افتتح المدرب الورشة بتأكيد أن التحفيز الذاتي يمثل منهج حياة يحوّل القيم إلى أفعال والأحلام إلى إنجازات، مشيراً إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الأفراد يكمن في غياب الدافع الداخلي الذي يشعل شرارة الإنجاز، مشدّداً على أن النجاح الحقيقي يبدأ من طريقة التفكير قبل أي اعتبار لحجم الموارد.

كما شارك مع المتدربين تمارين عملية لتحليل المواقف الحياتية والتعامل مع التسويف والخوف من الفشل وغياب الوضوح.

وتضمّنت الورشة مجموعة من المحاور التطبيقية والتفاعلية التي هدفت إلى مساعدة المشاركين على اكتشاف دوافعهم الشخصية، وتصميم خططهم التحفيزية الخاصة عبر أدوات عملية مثل تحليل SWOT، بالإضافة إلى التعرّف على الفرق بين التحفيز الداخلي والخارجي، وكيفية تحويل التحديات إلى فرص من خلال عقلية النمو التي تؤمن بقدرة الإنسان على التطور بالتعلّم والمثابرة.

وفي ختام الورشة عبّر المشاركون عن تقديرهم لما قدّمته مكتبة محمد بن راشد من فرصة لاكتشاف الذات وصقل مهارات التفكير الإيجابي، مؤكدين أن الورشة أسهمت في تعزيز ثقتهم بقدراتهم وتحفيزهم على تحويل الأهداف إلى إنجازات ملموسة.

وتواصل مكتبة محمد بن راشد تنظيم مثل هذه الفعاليات المعرفية والتطويرية بشكل منتظم، ضمن برامجها الهادفة إلى تمكين الأفراد من صقل مهاراتهم وتوسيع مداركهم الفكرية والمهنية، في خطوة مهمة لخلق بيئة محفّزة للتعلم المستمر تفتح أمامهم آفاقاً جديدة من الفرص والإبداع، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

