إندونيسيا تحرق أطناناً من الروبيان الملوث بمادة مشعة

أحرقت فرقة عمل إندونيسية خاصة بتفقد التلوث بمادة السيزيوم-137 المشعة، 5.7 أطنان من الروبيان، الملوث بالمادة المشعة، في أعقاب تقرير من السلطات الأميركية أدى إلى استجابة عاجلة للسلامة.

وأظهرت نتائج اختبار الروبيان، المعبأ في 494 من الصناديق الموزعة على حاويتين، وجود تلوث بالسيزيوم-137، على العبوة الخارجية، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء أمس. وأجرت وكالة تنظيم الطاقة النووية الاختبارات، وكشفت عن مستويات إشعاعية بلغت 10.8 بيكريل، لكل كيلوغرام، أقل بكثير من عتبة 100 بيكريل لكل كيلوغرام التي تُعد آمنة لإطلاقها في البيئة.

ورغم القراءات المنخفضة، تم تدمير الروبيان، تماشياً مع توصيات من وكالة تنظيم الطاقة النووية ووكالة الحجر الصحي في إندونيسيا.

يُشار إلى أن إندونيسيا كانت قد اكتشفت مستويات عالية من السيزيوم-137، في منطقة صناعية قريبة من العاصمة جاكرتا.