خبير: عينة دم هتلر في وثائقي «مخطط ديكتاتور» أصلية

يرى عالم الأحياء المشهور في مجال الطب الشرعي، الدكتور مارك بينيكي، أن عينة الدم المستخدمة في فيلم وثائقي تلفزيوني بريطاني لتحليل الحمض النووي لأدولف هتلر، أصلية.

والعينة المستخدمة في فيلم «حمض هتلر النووي: مخطط ديكتاتور» الذي بث على القناة الرابعة أمس، تأتي من الأريكة التي تردد أن هتلر أطلق النار على نفسه عليها في مخبأ القائد في برلين.

وقال بينيكي إنه أخذ أيضاً عينة من مكان آخر، وهو مسند الذراع الجانبي، بعد أن تمكن من الوصول إلى هذا الجزء من الأريكة في أرشيفات موسكو الحكومية.

وفي الفيلم الوثائقي، استخدمت قطعة قماش ملطخة بالدماء، التي عثر عليها لاحقاً في متحف أميركي، لتحديد تسلسل الحمض النووي.

وتردد أن جندياً أميركياً تمكّن من الحصول عليها في مخبأ برلين، حيث انتحر هتلر في 30 أبريل عام 1945.