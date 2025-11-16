مهرجان الظفرة في «المحطة الثانية».. انطلاق منافسات مزاينة رزين

انطلقت، أمس، منافسات مزاينة رزين «المحطة الثانية» في مهرجان الظفرة بدورته الـ19، وبتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر المزاينة حتى 22 الجاري في منطقة رزين بأبوظبي.

وفتحت بوابات دخول الإبل في موقع المزاينة، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية، إذ دخلت 479 مطية إلى شبوك المبيت ضمن ثمانية أشواط لفئتي المحليات والمجاهيم من سن المفاريد (تلاد 1 و2 وشركاء 1 و2)، وذلك استعداداً لعرضها على لجان التشبيه والتسنين والفرز واللجنة الطبية ولجنة التحكيم.

وخُصص لكل شوط 10 جوائز قيمة بمجموع 80 جائزة، وسيتم إعلان نتائج الأشواط اليوم في منصة مزاينة الإبل برزين.

ووفق الجدول الزمني لتسجيل الإبل المشاركة في مزاينة رزين، يبدأ اليوم دخول الإبل المشاركة في أشواط سن المفاريد الشرايا لفئتي المحليات والمجاهيم لإبل أبناء القبائل، وشوط المفاريد للمهجنات الأصايل، وسيتم الإعلان عن النتائج وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى غداً.

وخصصت اللجنة المنظمة لمزاينة رزين 730 جائزة للفائزين، بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و450 ألف درهم، موزعة على 76 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و32 شوطاً للإبل المجاهيم، وستة أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وذلك ضمن ست فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، وحول).