"أوبن إيه آي" تطلق "شات جي بي تي 5.1" بمزايا جديدة

أطلقت شركة "أوبن إيه آي"، أخيراً شات جي بي تي 5.1، بنموذجين، ومزايا جديدة، وخيارات تخصيص واسعة تمنح المستخدم قدرة أكبر على اختيار أسلوب الإجابة بما يناسب احتياجاته.

ويمتلك النموذج الأول ميزة الإجابة السريعة على الأسئلة البسيطة، وهو مناسب للمهام اليومية، ويتميز بقدرة أعلى على فهم التعليمات بدقة وتنفيذها بنحو مطابق للطلب.

ويركز النموذج الثاني بالعمل على المهام العميقة والمعقدة، ويتميز بالتفكير قبل الإجابة بما يناسب صعوبة السؤال، ويقدم إجابات واضحة وسهلة الفهم، ويتمتع بأداء مُحسّن مقارنة بالنسخ السابقة.

ويتميز التحديث الجديد بالقدرة على الاختيار بين العديد من النبرات الجديدة التي تم إضافتها، وميزة تحديد مستوى الإيجاز المطلوب، وكمية الرموز التعبيرية المُستخدمة في الإجابات.

وتقوم الشركة بطرح النموذجين الجديدين تدريجياً للمستخدمين، ومن المتوقع أن ينتهي الطرح الكامل لهما لجميع المستخدمين خلال 3 أشهر.