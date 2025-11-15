بعد حادثة اللوفر.. سرقة مجوهرات بنحو 1.2 مليون دولار في فرنسا

استطاع لصوص في شمال فرنسا سرقة مجوهرات تصل قيمتها إلى 1.2 مليون دولار، بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم، وذلك بعد مرور قرابة شهر على حادثة سرقة اللوفر الشهيرة.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن اللصوص اقتحموا متجراً للمجوهرات في وسط مدينة روبي بالقرب من مدينة ليل الأربعاء، حيث احتجزوا الصائغ وزوجته لفترة وجيزة قبل أن يلوذوا بالفرار مع المجوهرات الثمينة.

وقدرت الشرطة قيمة المجوهرات المسروقة بين 580 إلى 1.2 مليون دولار، معلنة أنها باشرت التحقيق في الجريمة.

وفي حادث منفصل الأربعاء، فجّر عدد من الأشخاص خزنة أموال تابعة لمكتب البريد الرئيسي في روبي وفرّوا بحقيبة كانت داخلها.

واتضح لاحقا أنّ الحقيبة كانت تحتوي على أكياس فارغة، بينما تمّ توقيف ستة أشخاص مساء اليوم المذكور.

وتأتي عمليتا السرقة بعدما اقتحمت عصابة متحف اللوفر في باريس في وضح النهار الشهر الماضي، وسرقت مجوهرات تقدّر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.