الفنان إيهاب فهمي يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

تعرض الفنان المصري إيهاب فهمي، لأزمة صحية مفاجئة، وفق ما أعلنت زوجته يسرا وجيه عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وقالت وجيه إن زوجها تعرض لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، ما سبب حالة قلق بين محبيه وزملائه في الوسط الفني، وانهالت التعليقات من الجمهور وعدد من نجوم الفن متمنين له الشفاء العاجل وتمام الصحة.

ووجهت الشكر لكل من تواصل للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدة أنه بدأ يشعر بالتحسن.

ولم تكشف زوجة الفنان عن تفاصيل الأزمة الصحية.

يذكر أن إيهاب فهمي من مواليد 4 يونيو 1972، وقدم أدواراً في العديد من المسلسلات والأفلام الشهيرة، وعمل في دبلجة العديد من أعمال الكارتون الشهيرة مثل علاء الدين.