أحمد سعد يتعرض لحادث سير

تعرض الفنان المصري أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بالقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأكدت زوجته علياء بسيوني أن سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون سرعة زائدة، وأنه يتواجد حالياً في المستشفى برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد.

وتوقعت أن يغادر المستشفى بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية.

من جانبه، نشر عمرو سعد منشوراً على "فيسبوك" أعلن فيه عن الحادث، واعتذر عن صعوبة التواصل مع الزملاء والإعلاميين، وشكر الجمهور على اهتمامهم، مؤكداً أن أحمد سعد سيكون بخير.

بدورها، تتابع نقابة المهن الموسيقية عن كثب تطورات الحالة الصحية للفنان، حيث أكد النقيب مصطفى كامل أنه على اتصال مستمر مع شقيقه عمرو سعد.

وأوضح كامل أن الفنان يخضع لفحوص طبية على منطقة الظهر والفقرات نتيجة انفتاح الوسادة الهوائية في السيارة أثناء الحادث، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره.

وكان الفنان أحمد سعد قد تألق في حفله الغنائي الذي أحياه مساء الخميس الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وشهد حضوراً جماهيرياً ضخماً من الجاليات العربية في مختلف دول أوروبا.