نقل أحمد سعد للمستشفى بعد إصابته في حادث سير "صعب"

تعرض الفنان المصري أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بالقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأكدت زوجته علياء بسيوني أن سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون سرعة زائدة، وأنه حالياً في المستشفى برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد.

وتوقعت أن يغادر المستشفى بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية.

وكان الفنان عمرو سعد أعلن عن تعرض شقيقه الفنان أحمد سعد لحادث سير، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «عذرا لكل الزملاء والإعلاميين لصعوبة التواصل حاليًا وشكرًا للاهتمام الكبير، وإن شاء الله هايكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب، قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم لينا».

بدورها، تتابع نقابة المهن الموسيقية عن كثب تطورات الحالة الصحية للفنان، حيث أكد النقيب مصطفى كامل أنه على اتصال مستمر مع شقيقه عمرو سعد.

وأوضح كامل أن الفنان يخضع لفحوص طبية gمنطقة الظهر والفقرات نتيجة انفتاح الوسادة الهوائية في السيارة أثناء الحادث، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره.

وكان الفنان أحمد سعد قد تألق في حفله الغنائي الذي أحياه مساء الخميس الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وشهد حضوراً جماهيرياً ضخماً من الجاليات العربية في مختلف دول أوروبا.