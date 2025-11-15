بعد 14 سنة زواج .. زوجة فنان مصري تعرف بطلاقها من "الانستغرام"

كشفت آن الرفاعي، زوجة الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز أنها عرفت بطلاقها فقط بعد إعلان زوجها الخبر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، دون أن يتم إبلاغها شخصياً أو حتى التلميح لها.

وبعد منشور زوجها بساعات قليلة نشرت الرفاعي رسالة غاضبة، مؤكدة علمها بالانفصال عن زوجها ووالد بناتها، من بيان زوجها الفنان على حسابه بمنصة "انستغرام".

وكتبت الرفاعي عبر حسابها على «إنستغرام»: «الحمدلله على كل شيء، التزمت الصمت كثيراً حفاظاً على بيتي وأسرتي، وعلى أساس أن البيوت أسرار».

وأضافت آن: «تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري إنستغرام بعد 14 سنة زواج، دون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون».

ووجهت طليقة الفنان، ووالدة بناته الثلاثة، رسالة ختامية: «شكراً على التقدير والاحترام.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».