الفراولة فوائد لا تُحصى: تُحسِّن البشرة وتدعم القلب وتُنظم السكر وتُعدِّل المزاج

يُعرف الشتاء عادةً بموسم الفراولة، وهي من أكثر الفواكه فائدة إذا تم إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوي، بفضل احتوائها على العديد من العناصر الغذائية وخصائصها الوقائية المتعددة.

ولفهم الأمر بشكل أفضل، تقول الدكتورة جيتيكا شوبرا، أخصائية التغذية الشاملة، إن إضافة الفراولة لنظامك الغذائي في فصل الشتاء تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية:

1 تعزز المناعة: تقوي الفراولة جهاز المناعة بفضل احتوائها على نسبة كبيرة من فيتامين (ج)، الذي يساعد الجسم على مكافحة الأمراض الموسمية مثل البرد والإنفلونزا.

2 تحسن البشرة: تعزز صحة البشرة ونضارتها من خلال دعم إنتاج الكولاجين ومنع الجفاف الناتج عن الطقس البارد. فالفراولة تُقلل من الالتهابات وتُعزز المناعة في الشتاء.

3 تُقلل الالتهابات في الجسم: تساعد مركباتها المضادة للأكسدة، مثل حمض الإيلاجيك والأنثوسيانين، على تقليل الالتهاب وحماية الجسم من الإجهاد التأكسدي، وهو أمر شائع خلال فصل الشتاء.

4 تدعم صحة القلب: تدعم الفراولة صحة القلب من خلال خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين الدورة الدموية، والحفاظ على مستويات ضغط الدم الطبيعية.

5 تُنظم مستوى السكر في الدم: تساعد الفراولة على تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل مؤشرها الجلايسيمي المنخفض، واحتوائها على البوليفينولات التي تُعزز حساسية الأنسولين، ما يجعلها مناسبة لمرضى السكري عند تناولها باعتدال.

6 تُحسن عملية الهضم: تحتوي الفراولة على الألياف التي تساعد في عملية الهضم وتمنع الإمساك، الذي يُصيب الجسم غالبًا في فصل الشتاء نتيجة لقلة شرب الماء وتناول وجبات دسمة.

7 تحسن الحالة المزاجية: تساعد الفراولة على تحسين المزاج والحفاظ على مستويات الطاقة بفضل احتوائها على حمض الفوليك وفيتامين (ب6)، اللذين يُعززان إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما مادتان تُعززان الشعور بالسعادة والتوازن العقلي.

8 التحكم في الوزن: تساعد هذه الفاكهة على التحكم بالوزن بفضل احتوائها على سعرات حرارية منخفضة، ونسبة عالية من الماء، وسكريات طبيعية، مما يساعد على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الحلويات المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية.

9 تحسن صحة الشعر والأظافر: الفراولة غنية بالبيوتين والسيليكا ومضادات الأكسدة التي تُغذي فروة الرأس والأظافر، وتمنع تقصفها وتُعزز قوتها.