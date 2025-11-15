بعد وفاة والده بأسبوع .. محمد رمضان يقدم أغنيته الجديدة ويقول :"هذه وصية والدي"

كشف الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" عن برومو أغنيته الجديدة "خليك جامد"، موضحًا أن كلماتها ليست مجرد عبارات موسيقية، بل وصايا تركها له والده قبل رحيله.

وكتب رمضان مرفقًا البرومو: "خليك جامد.. الشكوى لغير الله مذلة.. ارفع راسك.. ما تمسحش دمع عينك غير إيدك.. ما تسيبش حلمك حتى لو في السما.. دي مش كلمات أغنية.. دي كانت نصايح أبويا، الله يرحمه ويجعله من أهل الفردوس الأعلى".

وأشار رمضان إلى أن تصوير الأغنية تم في الولايات المتحدة قبل نحو شهرين، وكان من المقرر طرحها قبل أيام، إلا أن الشركة المنتجة فضّلت تأجيل إصدارها احترامًا لرحيل والده.

وكان الفنان قد أعلن وفاة والده يوم 7 نوفمبر، داعيًا له بالرحمة، وشُيّع جثمانه من مسجد مصطفى محمود قبل دفنه في مقابر 6 أكتوبر.

وظهر رمضان خلال الجنازة متأثرًا بشدة، فيما شهد العزاء حضورًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام دعمًا له في مصابه.

وفي سياق نشاطه الفني، انتهى محمد رمضان مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "أسد"، وهو عمل اجتماعي رومانسي ممزوج بالتشويق والأكشن، يتناول قضايا التمييز العنصري وصور الظلم داخل المجتمع. ويقدم الفيلم معالجة درامية مبتكرة تجمع بين الإثارة والأحداث المتصاعدة.

ويُنفَّذ الفيلم برؤية إخراجية لمحمد دياب، وتأليف مشترك لشيرين دياب ومحمد دياب وخالد دياب، مع إدارة تصوير لأحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ، وتصميم ديكور لأحمد فايز، وأزياء ريم العدل، بينما يوقّع الموسيقى التصويرية هشام نزيه. ويشارك في بطولته كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، إسلام مبارك، أحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.