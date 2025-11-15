دراسة: كوب من القهوة يساعد في انتظام ضربات القلب

كشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد غير متوقعة لشرب القهوة، حيث توصل الباحثون إلى أن تناول كوب واحد من القهوة يوميًا قد يساعد في الوقاية من تكرار عدم انتظام ضربات القلب المعروف باسم الرجفان الأذيني، كما أنه آمن تمامًا للأشخاص المصابين به.

وأُجريت الدراسة، بقيادة الدكتور جريجوري ماركوس، أستاذ أمراض القلب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وعرضت نتائجها في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية بمدينة نيو أورلينز، كما نُشرت في مجلة «JAMA» الطبية المرموقة.

وشارك في التجربة 200 شخص من كبار السن في أستراليا وكندا والولايات المتحدة، بمتوسط عمر بلغ 70 عامًا، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: الأولى توقفت تمامًا عن تناول الكافيين، بينما استمرت الثانية في شرب القهوة يوميًا. وعلى مدى 6 أشهر من المتابعة الدقيقة، أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين واصلوا شرب القهوة كانوا أقل عرضة لتكرار نوبات الرجفان الأذيني بنسبة 47% مقارنة بـ 64% لدى من توقفوا عن تناولها. وقال الدكتور ماركوس: «فوجئت بمدى فعالية القهوة المحتوية على الكافيين في تقليل مخاطر تكرار الرجفان الأذيني». وأضاف أن نتائج الدراسة تُعد دليلًا قويًا على أن القهوة ليست ضارة للقلب كما كان يُعتقد سابقًا، بل قد تكون عاملًا وقائيًا في بعض الحالات.

وأكدت الدكتورة جوانا كونتريراس، طبيبة القلب في مستشفى ماونت سيناي فوستر بنيويورك، أن كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا يُعد آمنًا تمامًا للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ضربات القلب، مشددة على أن الاعتدال هو الأساس. وقالت كونتريراس: «لا توجد قاعدة ثابتة للجميع، فبعض الأشخاص قد يتأثرون بالكافيين أكثر من غيرهم، لكن من الواضح أن شرب كوب واحد يوميًا لا يُشكل خطرًا». وحذرت من الإفراط في تناول المشروبات المنبهة الأخرى مثل مشروبات الطاقة لأنها تحتوي على نِسَب مرتفعة جدًا من الكافيين قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

ويرجح الباحثون أن السبب وراء هذا التأثير الإيجابي يعود إلى المركبات المضادة للالتهابات الموجودة في القهوة، والتي قد تساعد في تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل الإجهاد التأكسدي الذي يُساهم في اضطراب ضربات القلب.