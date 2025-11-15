بقعة دم ومقاس حذاء يقود للقاتلة بعد 3 عقود من الجريمة

ألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة تبلغ من العمر 69 عامًا، بتهمة ارتكاب جريمة قتل عام 1999 في ناغويا، وسط اليابان، وذلك بعد عملية تحقيق أصر زوج الضحية على استكمالها رغم مرور عقود عليها.

وأُلقي القبض على كوميكو ياسوفوكو يوم الجمعة الماضي للاشتباه في قتلها ناميكو تاكابا، ربة منزل تبلغ من العمر آنذاك 32 عامًا، في شقة الضحية قبل 26 عامًا. وحدد زوج الضحية هوية المشتبه بها على أنها زميلتها السابقة في المدرسة الثانوية ولكن دون وجود دلائل كافية حينها.

وقالت صحيفة "أساهي شيمبن" أن زوج الضحية الذي ظل مؤمنا بوجود بقع دم يُعتقد أنها للجاني بالقرب من المدخل، واصل استئجار الشقة للحفاظ على مسرح الجريمة. ولذا أنفق ساتورو تاكابا، البالغ من العمر 69 عامًا، حوالي 22 مليون ين (143 ألف دولار أمريكي) كإيجار لما يقرب من ثلاثة عقود.

وفي البداية، فكّر في إلغاء عقد الإيجار. ولكن بعد ثلاث سنوات من وفاة زوجته، أثار خبير زار الشقة ضمن برنامج تلفزيوني احتمال أن يكون بعض الدماء في الشقة من القاتل.

وأدى تحليل الحمض النووي للدم الموجود في مسرح الجريمة وآثار الأقدام إلى اعتقاد الشرطة أن المشتبه بها امرأة تتراوح أعمارها بين 40 و60 عامًا. وحددوا فصيلة دمها ومقاس حذائها بدقة.

وإلى جانب آخرين، ضغط ساتورو أيضًا على الحكومة المركزية لمراجعة قانون يلغي قانون التقادم للجرائم الشنيعة مثل القتل. وتم تعديل القانون عام 2010، وواصلت شرطة محافظة آيتشي التحقيق في جريمة القتل، حتى تم إلقاء القبض على المرأة في النهاية.

واستجوبت الشرطة ياسوفوكو عدة مرات منذ أغسطس، وطلبت منها تقديم عينة من الحمض النووي طواعيةً. ورغم رفضها في البداية، إلا أنها امتثلت يوم الخميس وسلمت نفسها لمركز شرطة نيشي بعد ساعات.

وأدى تطابق الحمض النووي مع عينة دم عُثر عليها في موقع الحادث إلى اعتقالها في اليوم التالي.

ونُقل عنها قولها للمحققين: "لم أكن أرغب في أن أُعتقل وأتسبب في مشاكل لعائلتي".

وأعربت ياسوفوكو عن أسفها للحادث، قائلة إنها تشعر بالأسف على الضحية، وأنها عاشت في قلق مستمر لأكثر من عقدين، مضيفة أنها لم تستطع حتى قراءة الصحف حول القضية، وفقًا للشرطة.