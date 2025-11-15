كينيا: محام مزيف للدفاع عن ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة محام

شهدت محكمة كيسي وهي إحدى مدن كينيا يوم الخميس 30 أكتوبر دراما غير مألوفة بشأن حملة ملاحقة المحامين الوهميين المنتشرين بكثافة، حينما تبين أن أحد المدافعين عن المحامين المزيفين هو محام مزيف بدوره.

وقال موقع "سيتزين ديجيتال" أن ذلك حصل خلال جلسة استماع لثلاثة مشتبهين أُلقي القبض عليهم في مدينة كيسي، وكانوا ينتحلون صفة محامين ويقدمون خدماتهم للعملاء في مقاهي الإنترنت.

وتبين للقاضي أوموانسا بينارد أثناء وجودهم في قفص الاتهام، ما يثير الشكوك في دفاع محامي المجموعة، ليتبين أن أحد المشتبه بهم يمثله محامٍ غير مؤهل، واسمه بيتر نجيري أوما، والذي اعترف، بعد تبادل للاتهامات مع النيابة العامة، بأنه لا يملك شهادة مزاولة مهنة المحاماة سارية المفعول رغم تقدمه بطلب للحصول عليها.

وأجبر هذا التراشق قاضي الصلح الرئيسي بينارد على توجيه ضباط الشرطة داخل قاعة المحكمة لإخراج نجيري، والشروع في كتابة بيان يوضح سبب تمثيله لموكلين دون أوراق اعتماد.

وأُفرج عن المتهمين الثلاثة بكفالة قدرها 50 ألف شلن كيني (387 دولار) ، على أن تُعقد جلسة استماع في القضية في 13 نوفمبر 2025.

وأكدت النيابة العامة، التي تضم فرع نقابة المحامين الكينية في كيسي، أن الحملة ستستمر حتى يتم تقديم جميع المزيفين للعدالة.

وناشدت نقابة المحامين الكينية الجميع أن هؤلاء الأشخاص موجودون في كل مكان، وليس فقط في مقاهي الإنترنت. إنهم لا يتظاهرون بأنهم محامون فحسب، بل يجمعون الأموال ويشوهون سمعة ضباطنا القضائيين".