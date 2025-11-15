جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي باليوم العالمي للتسامح

يشارك مركز جامع الشيخ زايد الكبير في فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تحت شعار «يداً بيد»، في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح.

تأتي مشاركة المركز امتداداً لرسالته الحضارية المواكبة لنهج دولة الإمارات في تعزيز الحوار الثقافي والتقارب الإنساني بين الشعوب، واستلهاماً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ مفاهيم التسامح والسلام التي يحتفي بها العالم في الـ16 من نوفمبر من كل عام.