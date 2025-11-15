«معاً نمشي» رحلة رفع الوعي بمرض السكري لدى الأطفال مستمرة

تعود مبادرة «معاً نمشي» الخيرية إلى مجمّع دبي للعلوم بنسختها السادسة، اليوم السبت، بهدف رفع الوعي بمرض السكري لدى الأطفال وجمع التبرّعات للمساهمة في علاجه، وهي إحدى مبادرات الصحة المجتمعية الرائدة التي تنظمها مجموعة تيكوم بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية للمشي والهرولة أو الركض لمسافة 3.5 كم، وركوب الدرّاجات الهوائية لمسافة 17 كم، دعماً لأهداف هذه المبادرة.

تُعدّ الوقاية من مرض السكري ومراقبته باستمرار من أولويات الصحة العامة، علماً أنّ الاتحاد الدولي للسكري يشير إلى وجود أكثر من 85 مليون شخص مصاب بمرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لذلك دعت مبادرة «معاً نمشي» سكان دبي والشركات والعائلات إلى الاستمتاع بيوم مميّز يجمع بين الأنشطة الصحية والمجتمعية والعمل الخيري لرفع الوعي بمرض السكري، وسيجري تخصيص جميع عائدات هذه المبادرة لدعم جمعية دبي الخيرية ورفع الوعي بأهمية الوقاية من مرض السكري ومراقبته، ولاسيما لدى الأطفال.

وأشارت النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – التخطيط الاستراتيجي والتسويق ورئيسة لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المجموعة، هيف زمزم، إلى أنّ رفع الوعي العام بمختلف التحديات التي يواجهها أفراد المجتمع والإسهام في التصدي لها يُعد جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليات الفرد المدنية وواجباته تجاه المجتمع. وقالت: «تهدف مبادرة «معاً نمشي» إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ورفع الوعي بأهمية الوقاية من مرض السكري وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي خيارات أكثر صحة».

وأعرب المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة تيكوم في تنظيم فعالية

«معاً نمشي»، وقال: «تأتي مشاركتنا انطلاقاً من الركائز الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجيتنا وقيمنا المؤسسية، وحرصنا على تفعيل العمل الخيري، وتعزيز التكافل الاجتماعي والتواصل الإنساني مع مختلف فئات المجتمع، وفقاً للنهج الإنساني الأصيل الذي تدعمه الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، والذي جعل من دولتنا نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ورسخ صورتها باعتبارها عنواناً للعطاء».

والجدير بالذكر أنّ نسخة العام الماضي من مبادرة «معاً نمشي» استقطبت آلاف الزوّار. وإضافة إلى مسارات المشي حول مجمّع دبي للعلوم، تَعِدُ نسخة هذا العام المشاركين بأجواء من المتعة والمرح، مع العروض المسرحية والعروض الحية والألعاب التفاعلية والمنصّات التثقيفية وأنشطة اللياقة البدنية والفعاليات المخصّصة لكل الفئات العمرية. تستقطب نسخة عام 2025 من مبادرة «معاً نمشي» المشاركين من القطاعين العام والخاصّ، علماً أنها تحصل على الدعم من شبكة واسعة من أبرز الشركاء. ويجري تنظيم هذه المبادرة بدعم من مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي ومجمّع دبي للعلوم، وبالتعاون مع جمعية دبي الخيرية وعلامة «بيلوتون».

وتشارك مجموعة عبدالواحد الرستماني و«شيري الإمارات» في هذه الفعالية بصفتهما شريكين من الفئة الماسية، في حين تشارك مؤسسة دبي للإعلام (دبي للإعلام) بصفتها الشريك الإعلامي الاستراتيجي. وينضمّ

«عالم ريال مدريد» إلى الحدث بصفته شريك الفعاليات الرسمي و«لوڤين دبي» بصفتها الشريك الرقمي للحدث.

وتأتي مبادرة «معاً نمشي» بدعم من شركاء من الفئة الذهبية، بما في ذلك «سكيتشرز» ونادي «تشامبس» الرياضي و«ميدترونيك» وقناة «الرابعة إف إم» و«خليج تايمز»ومحطة «الرابعة إف إم»، وشركاء من الفئة الزمرّدية «إم سي إن» و«ساب واي». أما المستشفى الأميركي فسيكون شريك الدعم الطبي الرسمي لهذا الحدث الرائد.